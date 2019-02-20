Müge Anlı, Sır Ölümü Çözmek İçin Harekete Geçti

Türkiye'nin en çok izlenen yapımları arasında bulunan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu kez su kuyusunda cansız bedeni bulunan Adem Kara'nın ölüm sebebinin bulunması için Müge Anlı harekete geçti.

EVİN ETRAFINA ÖLÜ KAZ ASTI

Türkiye'nin en çok izlenen yapımları arasında bulunan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu kez bambaşka bir sis perdesi aralanıyor. Olay; 2017 yılının Mart ayında Trabzon'un Akçabat ilçesinde meydana geldi. 48 yaşındaki Adem Kara kişi veya kişiler tarafından öldürüldü. Adem Kara'nın cesedi Müge Anlı'nın çabalarıyla evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulundu. Adem Kara'nın ortadan kaybolmasından sonra ölü bir kazı evin etrafına astığı iddia edilen Hakan Kara, Müge Anlı son bölümde canlı yayında yer aldı. Ölü kazın, cesedin kokusunu bastırmak için astığı iddia edilen Hakan Kara'dan son dakika itirafları geldi. Adem Kara'nın katili olduğu iddia edilen Hakan Kara aynı zamanda Adem Kara'nın amcasını oğlu olduğu ifade edildi.

MİRAS YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Müge Anlı'nın programda açıkladığı bilgiye göre Adem Kara'nın cansız bedeni su kuyusunda bulunduğunda üzerinde gömlek ve iç çamaşırı vardı. Adem Kara'nın ölüm sebebi de başına sert bir cisimle vurulması yani onu öldüren kişi başına sert bir cisimle vurmuş ve kuyuya atmış. Yakınları ise Adem Kara'nın gömlekle ve iç çamaşırıyla uyuduğunu belirtti; Müge Anlı da bu bilgiler ışığında Adem Kara'nın uykusunda öldürülme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Adem Kara'nın kardeşi Ali Kara ise, cinayet şüphelisi olarak amcasının oğulları Hakan Kara olduğunu ifade etti. Ayrıca Hakan Kara, o su kuyusun kendisinden ve Adem Kara'dan başka kimsenin bilmediğini de ifadesinde dile getirmişti. Hakan Kara'nın Adem Kara'yı miras kavgası nedeniyle öldürdüğü iddia edilirken, Hakan Kara'nın söylediği sözler hem Müge Anlı'nın hem de Adem Kara'nın yakınlarının tepkisi çekti.