Müge Anlı, yaz döneminde yarışma programı sunacak

11 yıldır A TV ekranlarında ilginç olaylar ve cinayetleri çözen Müge Anlı, sevenleriyle müjdeli bir haber paylaştı. Programında kaybolan kişileri kısa süre içinde bulmasıyla nam salan Müge Anlı, yaz dönemi boyunca Güven Bana isimli bir programla ekranlarda olacak.

BAMBAŞKA BİR FORMATLA GELİYOR

Geçtiğimiz hafta sonu çekimlerin yapılmaya başlandığını dile getiren Müge Anlı, henüz yayınlanacak gün ve saatin belli olmadığını belirtti. Bulduğu kayıplar, açığa çıkardığı cinayetler ve kavuşturduğu aileler ile izleyenlerinin gönlünde taht kurmayı başaran Müge Anlı'nın yeni programı şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

TAMER KARADAĞLI SUNMUŞTU

Güven Bana yarışması yaz sezonunda televizyon ekranlarında olacak. Ailelerin yarışma içerisinde olacağı Güven Bana yarışması Tamer Karadağlı'nın sunumuyla ekranlarda. Müge Anlı'nın da katıldığı program kısa süre içerisinde Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak.