19.06.2019 09:41
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Müge Anlı, yaz döneminde yarışma programı sunacak

Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı, alışılagelmişin dışına çıkarak Tamer Karadağlı'nın Güven Bana isimli eski yarışma programını sunacak.

11 yıldır A TV ekranlarında ilginç olaylar ve cinayetleri çözen Müge Anlı, sevenleriyle müjdeli bir haber paylaştı. Programında kaybolan kişileri kısa süre içinde bulmasıyla nam salan Müge Anlı, yaz dönemi boyunca Güven Bana isimli bir programla ekranlarda olacak.

BAMBAŞKA BİR FORMATLA GELİYOR

Geçtiğimiz hafta sonu çekimlerin yapılmaya başlandığını dile getiren Müge Anlı, henüz yayınlanacak gün ve saatin belli olmadığını belirtti. Bulduğu kayıplar, açığa çıkardığı cinayetler ve kavuşturduğu aileler ile izleyenlerinin gönlünde taht kurmayı başaran Müge Anlı'nın yeni programı şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

TAMER KARADAĞLI SUNMUŞTU

Güven Bana yarışması yaz sezonunda televizyon ekranlarında olacak. Ailelerin yarışma içerisinde olacağı Güven Bana yarışması Tamer Karadağlı'nın sunumuyla ekranlarda. Müge Anlı'nın da katıldığı program kısa süre içerisinde Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

Müge Anlı, yaz döneminde yarışma programı sunacak
Tamer Karadağlı, Atv, Müge Anlı, Magazin

YORUMLAR (2)
ARİF:ÇOK ŞÜKÜR KURTULDUK. . . , AMAN KAYBOLMA BİYERLERE DE BİRDE SENİ BULMAK İÇİN UĞRAŞMAYALIM.
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