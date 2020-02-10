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Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım

Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz'in tacizle suçlanmasının ardından, "Benim aile kavramımda her koşulda eşime destek olmak vardır. Caner'in yanındayım." açıklamasında bulundu.

10.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:50

Basketbolcu Caner Erdeniz 3 yıl önce Bebek'teki bir barda Deniz B. isimli bir kadına yönelik cinsel taciz suçundan 5 bin 400 TL para cezasına çarptırılmıştı. Karar istinaf mahkemesinde bozuldu. Yeniden yargılanan Erdeniz sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 2017'de yaşanan taciz olayının ortaya çıkmasının ardından Caner Erdeniz ile eşi Müge Boz, sosyal medyada bir açıklama yaptı.

"HER DURUMDA EŞİMİN YANINDAYIM"

Müge Boz, "Benim aile kavramımda her koşulda eşime destek olmak vardır. Caner'in yanındayım. Bu olayı anlatmıştı. Yanlış anlaşılmadan ötürü açılan bir dava olduğu için önemsememiştim. Zor kullanma, hakaret, şiddet, saldırı söz konusu değil. Para cezasıyla biten dava Aile Bakanlığının itirazıyla tekrar açılmış. Verilen hapis cezası kararı da ertelenmiş. Her durumda eşimin yanındayım" sözleriyle eşini savundu.

"O KİŞİ VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİM"

Caner Erdeniz ise "Çıkışta aracımı beklerken kalabalıkta bir kız arkadaşımı gördüğümü sandım. 'Merhaba' demek için gidip omzuna dokundum. Dönünce, o olmadığını anladım. 'Pardon' dedim. Arabama binip gittim. İki hafta sonra karakoldan ifade vermem için çağırdılar. Şok oldum. 'Yanlış anlaşılma var' dedim. Bu noktaya geleceğini düşünmedim. Omzuna dokunmam dışında temas yok. Ayrıca o kişi ve ailesinden de özür diledim" dedi.

Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım

Müge Boz, Magazin, Spor


HABER YORUMLARI (3)
PİS ADAM:Kadınlara güvenmiyorum arkadaş
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HATIERN:müge boz evlenince iyice bozdu.
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NAMUSLU TÜRKİYE:ülke olarak çok namusluyuz ya bardaki bayana taciz oldu diye dava açmışlar yav taciz istemiyorsan barda ne işin vardı gecenin o saatinde barlarda dolaşıyosan belanı arıyorsundur neyse
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