Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz evlendi

Hadi yarışması ile gündemde olan oyuncu Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz Barselona'da sade bir düğün ile dünya evine girdi.

NİKAH İÇİN BARCELONA'YI TERCİH ETTİLER

Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan oyuncu Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz nikah için Barselona'yı tercih etti. Sessiz sedasız evlenen çift, eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

NİKAH ÖNCESİ FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Ünlü çift nikah öncesinde ise Barselona'da düğün fotoğrafları da çektirdiler. Nikah öncesi ve nikah sonrası her anını paylaşan ünlü çift, evlendikten hemen sonra kendilerini hamburgerciye attı. Çekim yapmaktan yemek yeme fırsatı bulamayan ikili, samimi ve doğal halleriyle tebessüm ettirdi.