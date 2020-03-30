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Müge Boz ve milli jimnastikçi Onbaşı'dan canlı antrenman

Red Bull sporcusu milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ile sevilen oyuncu Müge Boz, Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan antrenmanla evde spor yapmak isteyenlere ilham oldu.

30.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:57
Müge Boz ve milli jimnastikçi Onbaşı'dan canlı antrenman

Red Bull sporcusu milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ile sevilen oyuncu Müge Boz, Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan antrenmanla evde spor yapmak isteyenlere ilham oldu. Çok eğlenceli bir antrenman yaptıklarını belirten Müge Boz, "Esneme egzersizleri yapmak yalnızca sporculara özel bir şey değil. Güne başlarken esnemek ya da yatmadan önce bu egzersizleri yapmak çok sağlıklı. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

Ünlü oyuncu Müge Boz, Red Bull Project: Pro aracılığıyla buluştuğu Avrupa ve Dünya Jimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ile evde spor yapmak isteyenlere ilham verdi. Boz ile Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Instagram üzerinden karşılıklı olarak antrenman yaptı. Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan bu eğlenceli antrenmanda iki sevilen isim esneklik konusunda kendilerine meydan okudu. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayında Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenman hareketlerini tekrarlamak için ter döken oyuncu Müge Boz, "Tabii Ayşe Begüm profesyonel olarak jimnastik yaptığı için hemen esneyebiliyor. Ben ter içindeyim. Ama uyaralım hemen kendimizi zorlamıyoruz. Herkesin kapasitesi neyse öyle esnesin" diyerek izleyicilerin antrenman yaparken kendilerini zorlamamaları için uyardı.

"Herkesi evde olduğu bu dönemde hareketli olmaya davet ediyoruz" ifadesini kullanan Boz, "Genç yaşında bu kadar başarı kazanmış birisi olarak Ayşe Begüm birçok kişiye ilham oluyor. Burada da onun sayesinde yaptığımız esneme egzersizlerini yalnızca spordan önce değil, güne yeni başlarken ve akşam yatmadan önce rahat bir uyku çekmek için de yapabilirsiniz" dedi. Red Bull sporcusu Ayşe Begüm ise, "Bu egzersizler dışında Red Bull Project: Pro üzerinden dayanıklılık, denge ve yine esneklik üzerine birçok egzersize ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

RED BULL PROJECT: PRO NEDİR?

"Red Bull Project: Pro isimli video serileri sayesinde, Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, Ayhancan Güven ve Hazal Nehir, kendine esneklik, dayanıklılık ve dengede meydan okumak isteyenlere, evde yapabilecekleri antrenman videolarıyla ilham oluyor. Ayhancan Güven dayanıklılık, Ayşe Begüm Onbaşı esneklik, Hazal Nehir de denge konusunda antrenman programlarını uyguluyor.

RedBull.com/ProjectPro adresinden takip edilebilen platformda ayrıca uzmanların beslenme ve dinlenme önerileri ile Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı ve Hazal Nehir'in idmanları sırasında dinledikleri müzik listelerine de ulaşmak mümkün."


Kaynak: DHA

Etiketler: Ayşe Begüm, Müge Boz, Spor

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Haberler ›› Spor ››Müge Boz ve milli jimnastikçi Onbaşı'dan canlı antrenman - Spor
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