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Sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı'nın babası yaşamını yitirdi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularından olan ve aynı zamanda Posta Gazetesi'nde Magazin Müdürlüğü yapan Müge Dağıstanlı'nın babası Güngör Abdullah Dağıstanlı, Antalya'da evinde düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

28.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:09

Posta Gazetesi Müdürü Müge Dağıstanlı'nın 79 yaşındaki babası Güngör Abdullah Dağıstanlı, 'da evinde düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

BANYODA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

ilçesi Fener Mahallesi Astur Manolya Sitesi'nde yalnız yaşayan Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı göremeyen komşuları, saat 13.30 sıralarında evine gitti. Zili çalan komşuları, kapıyı açan olmayınca giriş kattaki eve pencereden girdi. İçeriden aldıkları anahtarla kapıyı açan komşuları, Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı banyoda yerde hareketsiz buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağıstanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Dağıstanlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dağıstanlı'nın banyoda ıslak zemin nedeniyle kayıp düştüğü, buna bağlı olarak da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı'nın babası yaşamını yitirdi

Fener Mahallesi, Muratpaşa, Antalya, Magazin, Güncel

Kaynak: DHA


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