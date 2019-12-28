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Müge Dağıstanlı'nın babası yaşamını yitirdi

Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın babası Güngör Abdullah Dağıstanlı (79), Antalya'da evinde düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

28.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:36 Müge Dağıstanlı'nın babası yaşamını yitirdi

Posta Gazetesi Müdürü Müge Dağıstanlı'nın babası Güngör Abdullah Dağıstanlı (79), 'da evinde düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. ilçesi Fener Mahallesi Astur Manolya Sitesi'nde yalnız yaşayan Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı göremeyen komşuları, saat 13.30 sıralarında evine gitti. Zili çalan komşuları, kapıyı açan olmayınca giriş kattaki eve pencereden girdi. İçerden aldıkları anahtarla kapıyı açan komşuları, Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı banyoda yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağıstanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Dağıstanlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dağıstanlı'nın banyonda ıslak zemin nedeniyle kayıp düştüğü, buna bağlı olarak da yaşamını yitirdiği belirtildi.



Fener Mahallesi, Posta Gazetesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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