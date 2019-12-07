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Muğla 10 yaşındaki melike, çobanlık yaparken ders çalışıyor

10 yaşındaki Melike, çobanlık yaparken ders çalışıyorMUĞLA'nın Ula ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Melike Günay, babasına yardımcı olmak amacıyla hafta sonları ailesinin koyun ve keçilerini otlatıyor.

07.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:05
10 yaşındaki Melike, çobanlık yaparken ders çalışıyor
MUĞLA'nın ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Melike Günay, babasına yardımcı olmak amacıyla hafta sonları ailesinin koyun ve keçilerini otlatıyor. Sevimli köpeği 'Paşa'nın yanından ayrılmadığı Melike, bir gün öğretmen olabilme hayaliyle zamanını kitap okuyup, ders çalışarak geçiriyor.
ve babası boşanmış olan, Karabörtlen Selahattin Göktuğ İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Melike Günay, lise öğrencisi ablası Melek Günay (15) ve kepçe operatörünün yanında görev yapan ağabeyi Emrah Günay (21) ile birlikte, babası Ramazan Günay'la (42), kırsal Karabörtlen Mahallesi'nde yaşıyor. Melike, ablası ve ağabeyi gibi babasına destek olmak için çaba harcıyor. Hafta içi okuluna giden Melike, hafta sonu ise 4 keçi ve 12 koyundan oluşan küçükbaş hayvan sürüsünü, mahalle yakınındaki ormanlık alana götürüp, otlatıyor. Öğretmen olmayı hayal eden Melike, sürü otlarken boş durmuyor ve kitap okuyor, ders çalışıyor. Melike, koyunlara ise, ailenin 'Paşa' isimli köpeği göz kulak oluyor. Sevimli köpek gün boyu Melike ve hayvanları gözlüyor.
Babasının kendileri için fedakarlıklarda bulunduğunu belirten Melike, Babam elinden geldiği kadar eksiklerimizi almaya çalışıyor. Zeytin hasat dönemi olduğu için babam zeytin ağaçlarımızı silkeliyor. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca hayvanlarımızla ilgilenmeyi çok seviyorum. Burada ders yapıp, kitap okuyorum. Tek başıma olduğum için korkmuyorum. Çünkü köpeğim 'Paşa' beni hiç yalnız bırakmıyor. Araçlarıyla yoldan geçen sürücüler bazen yanıma gelip, benimle sohbet ediyor dedi.
Muğla 10 yaşındaki melike, çobanlık yaparken ders çalışıyor

Anne, Ula, Güncel

Kaynak: DHA


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