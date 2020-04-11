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Muğla 112 Acil Çağrı merkezi kilitlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs (KOVİD-19) salgınının önlenmesi kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezlerine yüklenmeye başladı.

11.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:03
Muğla 112 Acil Çağrı merkezi kilitlendi
İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs (KOVİD-19) salgınının önlenmesi kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezlerine yüklenmeye başladı.

Kısıtlamanın getirildiği illerden Muğla 'da sabah saatlerinden itibaren acil çağrıların cevap verildiği 112 Acil Çağrı Merkezi vatandaşlar tarafından aşırı derecede telefon yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar genellikle 'su ve ekmek' talebinde bulunurken, 'bahçeye çıkmak yasak mı' gibi sorularda sormaya başladı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya 112 Acil Çağrı Merkezi'nin telefonlarının acil aramalara cevap verdiğini söylerken sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrı yapmak zorunda kaldı. Karakaya, "112 Danışma hattı değildir, acil ihbar hattıdır. Lütfen resmi kanalları takip ediniz. Acil çağrılara yetişme gayretindeyiz... Lütfen, 112 hattı Sağlık, asayiş, güvenlik acil yardım aramaları için kurulmuştur. 155 ve 156 arandığında da 112 AÇM tarafından yanıt verilmektedir. Acil yardıma ihtiyaç duyabilecek (kalp krizi, çeşitli sağlık sorunları, asayiş ve ev, orman yangını) ihbar aramalarına engel olunmaması açısından vatandaşlarımızın (65 yaş üzeri ve Kronik hastalığı olanların Vefa İletişimi hariç) Kaymakamlıklarımızla irtibat halinde olmaları, 112 hattını bilgi alma amaçlı meşgul etmemeleri önem arz etmektedir" notu ile vatandaşları uyardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Muğla, Güncel
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