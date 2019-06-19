19.06.2019 22:38
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MUĞLA 114 düzensiz göçmen, yakalandı

114 düzensiz göçmen, yakalandıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için hazırlık aşamasında olan 114 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalandı.

114 düzensiz göçmen, yakalandı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için hazırlık aşamasında olan 114 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalandı.
Fethiye ilçesi Dalyan Koyu mevkiinde bugün saat 13.00 sıralarında karada 4 yabancı uyruklu kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde 4 kişinin Pakistan uyruklu göçmen olduğu tespit edildi. Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda karada başka kişilerin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, durumu Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi.
Jandarma görevlileri, bölgenin kara aracı ile ulaşımı bulunmadığından Sahil güvenlik botu ile Dalyan Koyu'na intikal etti. Denizden ve karadan yapılan arama çalışmaları sonucunda yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak için karada hazırlık yapan Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu 110 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 114 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Fethiye iskelesine getirildi. Göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.MUĞLA 114 düzensiz göçmen, yakalandı
Kaynak: DHA
Jandarma, Fethiye, Güncel

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