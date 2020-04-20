Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

MUĞLA 14 yaşındaki Ferhat, kalbine yenik düştü

14 yaşındaki Ferhat, kalbine yenik düştüMUĞLA'da ailesiyle birlikte yemek yediği sırada kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi Ferhat Aksu (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

20.04.2020 23:23 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:24
14 yaşındaki Ferhat, kalbine yenik düştü
MUĞLA'da ailesiyle birlikte yemek yediği sırada kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi Ferhat Aksu (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla 'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Esençay mahallesinde yaşayan Ferhat Aksu, akşam saatlerinde yemek yediği sırada fenalaştı. Baba Selahattin Aksu, 112 acil çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri Ferhat'a kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalbi tekrar duran Ferhat Aksu müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan baba Selahattin Aksu, anne Hatice aksu ve yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi
Göktepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Berkant Şara Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Aksu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Aksu'nun cenazesi Esençay mahallesinde toprağa verilecek. MUĞLA 14 yaşındaki Ferhat, kalbine yenik düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kalp Krizi, Esençay, Muğla, Aksu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri’den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Aslı Enver’in yeni aşkı Kerem’in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haberler
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi Haberler
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi
Herkes Avrupa’dan beklerken, güzel haber Afrika’dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haberler
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri’yi affetmedi Haberler
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan’ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Cumhurbaşkanı, ’Korona ilacını bulduk’ diyerek kameralar önünde içti Haberler
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Haberler ›› Güncel ››MUĞLA 14 yaşındaki Ferhat, kalbine yenik düştü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:45: İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars'ta KYK yurduna yerleştirildi - Haber 01:36: KARS İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars'ta KYK yurduna yerleştirildi - Haber 01:24: Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı - Haber 01:23: Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Haber 01:22: Ramazan nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak günlerde evlere paket servis şeklinde olmak... - Haber 00:53: 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri sınırlı sürede marketler açık olacak - Haber 00:10: Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı - Haber 23:54: Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu - Magazin 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber 19:28: Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber