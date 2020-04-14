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MUĞLA-181 yıllık 'Olgunlaşma Enstitüsü'nde restorasyon başladı

181 yıllık 'Olgunlaşma Enstitüsü'nde restorasyon başladıOSMANLI Padişahı 2. Mahmut tarafından 1836 yılında kışla olarak yaptırılan, daha sonraki yıllarda Koca ve Taş Mektep isimleriyle eğitime hizmet veren Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün dış cephesinin restorasyonuna başlandı.

14.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:38
181 yıllık 'Olgunlaşma Enstitüsü'nde restorasyon başladı
OSMANLI Padişahı 2. Mahmut tarafından 1836 yılında kışla olarak yaptırılan, daha sonraki yıllarda Koca ve Taş Mektep isimleriyle eğitime hizmet veren Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün dış cephesinin restorasyonuna başlandı.
Muğla Valisi Esengül Civelek, tarihi kurumları eğitime kazandırmaya devam ediyor. Vali Civelek'in talimatıyla 181 yıllık Olgunlaşma Enstitüsü'nün dış cephesinin restorasyon çalışması başladı. 2'nci Mahmut tarafından 1839 yılında kışla olarak yaptırılan, 1916 yılında Mutasarrıf Müştak Lütfi Bey tarafından onarılarak, 'Sultani' adıyla liseye dönüştürülen tarihi binanın etrafına çelik iskeleler kuruldu.
Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, binanın dikkat çeken tarihi dokusu ve atmosferiyle eğitim hizmetlerinin dışında birçok sergiye, toplantıya ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Müdür Töre, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk geçtiğimiz aylarda ilimizde gerçekleştirdiği programda Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nü de ziyaret etti. Kültür varlığınca tescilli binanın dış cephesi son zamanlarda oldukça yıpranmış vaziyette. Dış boyaya, çatı onarımına ve diğer onarım ihtiyaçlarına ihtiyacı olan kültürel mirasın, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12. maddesi hükümleri kapsamında dış restorasyonu, önümüzdeki günlerde valiliğimizce yapılacak ve görkemli haline tekrar kavuşturulacak. Sayın Valimiz Esengül Civelek'e tüm eğitim camiamız adına teşekkürü bir borç bilirim dedi. MUĞLA-181 yıllık ’Olgunlaşma Enstitüsü’nde restorasyon başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Esengül Civelek, Muğla, Güncel
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