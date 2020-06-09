MUĞLA 3 gündür kayıptı, inşaatta ölü bulundu

3 gündür kayıptı, inşaatta ölü bulunduMUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 gün önce ortadan kaybolan 74 yaşındaki Tanju Erkut, bir inşaatın tuvaletinde ölü bulundu.

09.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:57
3 gündür kayıptı, inşaatta ölü bulundu
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 gün önce ortadan kaybolan 74 yaşındaki Tanju Erkut, bir inşaatın tuvaletinde ölü bulundu. Diyabet hastası olan Erkut'un tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kalp krizinden öldüğü sanılırken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
İstanbul'dan 2 Haziran günü satmayı düşündükleri damadına ait evin piyasa değerini araştırmak üzere, Datça'ya geldiği öğrenilen Tanju Erkut, 6 Haziran'da kızının yanına gitmek üzere Bodrum feribotundan bilet aldı. Datça Cumhuriyet Meydanı'ndaki firmanın ofisine, 6 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde feribot servisine binmek üzere giden iki çocuk babası Erkut, burada hava muhalefeti nedeniyle seferlerin iptal edildiğini öğrendi. Bodrum'a, ertesi gün gitmek üzere biletini değiştiren Erkut, beraberinde getirdiği valizini ofis binasına emanet olarak bırakarak, buradan ayrıldı. Erkut'u bir daha da gören olmadı. Erkut'tan iki gündür haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Datça'da en son olarak 6 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda görüldüğü belirlenen Erkut'un bulunması için polis ve jandarma ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) arama çalışması başlattı. Diyabet hastası olduğu belirtilen Erkut'un fotoğrafları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılırken gören ya da yerini bilenlerin en yakın emniyet birimine bildirmeleri istendi. Ancak, dün bir sonuç alınamayan aramalara bugün sabah saatlerinde Muğla İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de katılımıyla yeniden başlandı. Sahil kesiminde aramalar devam ederken saat 12.30 sıralarında acı haber geldi. Müteahhit İskender Yalçın, polisi arayıp, İskele Mahallesi, Özbel mevkisindeki yapımı devam eden inşaatındaki dairelerden birinde müşterileri gezdirirken bir erkek cesedi bulduğunu bildirdi. İhbar üzerine inşaat giden polis ekipleri, her türlü ihtimale karşı, tulum, maske ve eldiven takarak yatıkları incelemede cesedin 3 gündür kayıp olan Erkut'a ait olduğunu belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri sürerken; Erkut'un tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kalp krizinden öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi. Erkut'un cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği belirtildi. Polis, Erkut'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. MUĞLA 3 gündür kayıptı, inşaatta ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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