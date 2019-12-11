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Muğla 4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 gözaltı

4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 gözaltıMuğla merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

11.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:52
4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 gözaltı
merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.
Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan bir şebekeyi tespit etti. Yapılan çalışmada 2'si Suriye uyruklu 9 kişilik şebekenin yakalanması için harekete geçildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Muğla, İzmir, Antalya ve Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 9 kişiden 6'sı, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 zanlıya ulaşamayan ekipler, yakalanmaları için çalışma başlattı. Ayrıca zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda can yeleği ve şişme botun yanı sıra 1 kısa namlulu ruhsatsız tüfek ele geçirildiği belirtildi. Yine yapılan aramalar sonucu, 6 tekneye el konulduğu ve yasa dışı geçiş için hazırlanan 110 göçmenin yakalandığı kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muğla 4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 gözaltı

Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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