MUĞLA 65 yaş üstü vatandaşlar Marmaris'te günün tadını çıkardı

65 yaş üstü vatandaşlar Marmaris'te günün tadını çıkardıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bugün 14.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

24.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:09
65 yaş üstü vatandaşlar Marmaris'te günün tadını çıkardı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bugün 14.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı. Özçekim yapanlar, yakınlarına gönderip bayramlarını kutladı.
Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, belirli saatlerde getirilen serbestlikle yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla bugün Marmaris'te de dışarı çıktı. Atatürk Caddesi'nden Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan sahil yolunda yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü ve banklarda oturarak deniz manzarasının keyfi çıkardı. Maske takıp sosyal mesafeyi korudukları görünen vatandaşlar, çiçekler ve deniz manzarası eşliğinde öz çekim yaptı. Öz çekim yapan 65 yaş ve üstü olanlar, cep telefonuyla yakınlarına fotoğrafları göndererek bayram kutladı.
Vatandaşlardan 68 yaşındaki Kamil Balcı, "Evim, denizi karşısında balkondan öyle bakıp özlem duyuyordum. Denize bakıyorum ama bir adımlık yerden gelemiyordum. Çarşıyı dolaştım her yer kapalı. Yetkililerden izin alıp portatif sandalyeme oturarak deniz dibinde anın keyfini çıkartıyorum" dedi. Demet (69)ve Ali Gülkızılkan(73) çifti ise, "Evimizde çok bunaldık. İzin ile sahilde yürüyüp bol fotoğraf çekiyoruz. İstanbul'da bulunan evlatlarıma ve akrabalarıma sevgilerimi iletiyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Dilerim bir an önce atlatıp normal hayata döneriz" dedi. MUĞLA 65 yaş üstü vatandaşlar Marmaris’te günün tadını çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Güncel, Haber

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