Muğla Aç kalan domuzlar şehre indi

Aç kalan domuzlar şehre indiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi.

12.06.2020 06:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 06:31
Aç kalan domuzlar şehre indi
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi. Bir sitenin önüne gelen domuzlar, yeşillik alanı talan etti.
Bodrum'da, dağlık alanda aç kalan domuzlar şehir merkezine indi. Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir sitenin önüne gelen domuzlar, sitenin önündeki yeşillik alana girdi. Domuzlar yiyecek aradıkları sırada, yeşillik alanı talan ederken, bir vatandaş ise olayı cep telefonu ile kaydetti. Görüntüyü çeken vatandaş, Burası şehrin merkezi, artık bunlar iyice yüzsüzleşti şehre inmeye başladı notuyla sosyal medyada paylaştı.
Öte yandan, domuzlar vatandaşlar tarafından kovuldu. Muğla Aç kalan domuzlar şehre indi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Güncel, Haber

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