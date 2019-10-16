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Muğla aç kalan yaban domuzları şehre indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezine indi.

16.10.2019 11:50
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezine indi.
Ormanlık alandan gelen 19 yetiştin yaban domuzu, dün (salı) saat 21.30 sıralarında, birçok otelin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ne indi. Araç ve insanlara aldırış etmeyen sürü, turistler ve kent sakinlerince görüntülendi. Domuz sürüsü, çöp konteynerlerinde ve çevresinde yiyecek aradı. Bir konteynerden diğerine geçerken anayoldan karşıya geçen domuzları gören sürücüler, araçlarını durdurup geçişlerine kadar bekledi. Kent merkezine birçok kez domuzların indiğini bilen ve o anları cep telefonuyla görüntüleyen bir sürücünün, Bu ne nedir ya. Domuzlar işin b.k.u çıkardı dediği duyuldu. Ayrıca sürüyü gören vatandaşlar, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan görüntülere, Artık korkmuyorlar ve ormanlık alanda gibi gezip, yiyecek arıyorlar. Yetkililer ve hayvan severler ormanlık alanlara yiyecek atmalı. Yaban domuzları kendi alanlarında beslenmeli, aksi halde bir kaza veya sorun çıkacak yorumları yapıldı.
Muğla aç kalan yaban domuzları şehre indi

Cumhuriyet Mahallesi, Marmaris, Muğla, Yaban, Güncel

Kaynak: DHA

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