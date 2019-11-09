Muğla açıklarında mülteci botu battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Muğla
açıklarında mülteci botu battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyorMuğla'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollardan Kos
adasına giderken lastik botun batması sonucu 7 kişiden 6'sı kurtarılırken, bir düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenildi.
MUĞLA - Muğla'dan Yunanistan'a geçmeye çalışan ve içerisinde mültecilerin bulunduğu lastik bot battı. Olayda botta bulunan 7 kişiden 6'sı kurtarılırken, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.Sabah saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinden Yunanistan'ın Kos adasına yasa dışı şekilde geçmeye çalışan içerisinde 7 mültecinin bulunduğu lastik bot Hüseyin Burnu açıklarında su alarak battı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Sahil Güvenliğe ait iki bot olay yerine sevk edildi.Lastik bottaki 7 kişiden 6'sı kurtarılırken, bir düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenildi. Bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve dalgıç timi yönlendirildi. Kayıp bir düzensiz göçmenin arama çalışmaları helikopter ve dalgıç timi tarafından sürdürülüyor.