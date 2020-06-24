MUĞLA Adliyede karga 'Rıfkı'ya ilgi yoğun

Adliyede karga 'Rıfkı'ya ilgi yoğunMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki adliye binası bahçesinde yoğun ilgi gören ve görevli personelin 'Rıfkı' adını verdiği karga, hareketleriyle tebessüm yarattı.

24.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:39
Adliyede karga 'Rıfkı'ya ilgi yoğun
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki adliye binası bahçesinde yoğun ilgi gören ve görevli personelin 'Rıfkı' adını verdiği karga, hareketleriyle tebessüm yarattı. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki adliye hizmet binasının bahçesine, bir süre önce gelen karga vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Çevredekilere aldırış etmeyen karganın aç olacağını düşünen görevli polis memurları, bir köşede plastik kap içine darı ve su koydu. Darıyı yiyen ve suyu içen karga, rahat tavırlarıyla dikkati çekti. Polis memurunun 'gel' komutuna da uyan karga, çevrede gezindi. Adliye bahçesindeki banklarda oturan vatandaşların yanına giden ve dolaşan karganın buradan ayrılmadığı görüldü. Polis memurlarının 'Rıfkı' adını verdikleri karganın hareketleri, tebessüm yarattı. Görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca birçok vatandaşın beğenisini topladı. Sosyal medyada paylaşımları gören Erdal Ergen adlı bir iş insanı, polis memurlarından izin alarak kargayı sahiplenmek istedi. Kafesle adliyeye gelen Ergen, kargayı alarak birçok hayvanı beslediği villasına götürdü. Ergen, Evimde 2 köpeğim ve kedim var. Karganın burada olduğunu öğrendim. Polis arkadaşlar izin verdi ve alarak onun daha rahat ortamda serbestçe dolaşarak beslenmesini sağlayacağım dedi. MUĞLA Adliyede karga ’Rıfkı’ya ilgi yoğun

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Marmaris, Güncel, Haber

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