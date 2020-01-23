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Muğla akyaka'da deniz yine çekildi

Akyaka'da deniz yine çekildiMuğla'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alan Akyaka'da, deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi.

23.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:48
'da deniz yine çekildi
'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alan Akyaka'da, deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi.
Muğla Akyaka'da, deniz suyu yine çekildi. Yaklaşık 30 metre çekilen sular ilginç görüntüler oluşturdu. Çevre esnafı ve balıkçılar, "Denizin çekilmesi her yıl bu aylar içinde meydana geliyor. Son aylarda ege bölgesinde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olduğunu düşünmüyoruz. Bu tamamen doğa olayıdır" ifadelerini kullandı.
Yaşanan olayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, o anlar görüntülerken, çocuklar da oluşan adacıklarla oyun oynadı.
Muğla akyaka'da deniz yine çekildi

Akyaka, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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