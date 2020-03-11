MUĞLA Akyarlar Koyu'nda deniz dibi temizliği
Akyarlar Koyu'nda deniz dibi temizliğiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği, Akyarlar Koyu'yla sürdü.
11.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:42
Akyarlar Koyu'nda deniz dibi temizliği
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği, Akyarlar Koyu'yla sürdü.
Bodrum Belediyesi'nin 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla bu yıl Yalıçiftlik Koyu'ndan başlattığı deniz dibi temizliği, Gümbet, Ortakent, Küdür ve İçmeler 'in ardından Akyarlar Koyu'yla devam etti. Bodrum Belediyesi dalış ekibinden 10 dalgıç, deniz dibi temizliği yaptı. Akyarlar Limanı içi ve koy geneli temizlendi. Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe Ortaokulu'ndan 150 öğrenci ise, sahil şeridindeki çöpleri topladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada 5 kilo karton, 30 kilo plastik, 20 kilo demir, 60 kilo cam ve 2 araç lastiği atığı toplandı. Denizde ve kıyıda yapılan temizliğin ardından atıkların etrafına toplanan öğrencilere, Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi İsmail Can Karadağ tarafından bilgiler verdi. Toplanan atıklar ise, Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği, Akyarlar Koyu'yla sürdü.
Bodrum Belediyesi'nin 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla bu yıl Yalıçiftlik Koyu'ndan başlattığı deniz dibi temizliği, Gümbet, Ortakent, Küdür ve İçmeler 'in ardından Akyarlar Koyu'yla devam etti. Bodrum Belediyesi dalış ekibinden 10 dalgıç, deniz dibi temizliği yaptı. Akyarlar Limanı içi ve koy geneli temizlendi. Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe Ortaokulu'ndan 150 öğrenci ise, sahil şeridindeki çöpleri topladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada 5 kilo karton, 30 kilo plastik, 20 kilo demir, 60 kilo cam ve 2 araç lastiği atığı toplandı. Denizde ve kıyıda yapılan temizliğin ardından atıkların etrafına toplanan öğrencilere, Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi İsmail Can Karadağ tarafından bilgiler verdi. Toplanan atıklar ise, Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MUĞLA Akyarlar Koyu'nda deniz dibi temizliği
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