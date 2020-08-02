MUĞLA Alevlere 24 saattir müdahale ediliyor

Alevlere 24 saattir müdahale ediliyor

Aydın'ın Çine ilçesinde başlayıp Muğla'nın Yatağan ilçesine sıçrayan orman yangınına yaklaşık 24 saattir karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Aydın Çine'nin Akçoava Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki orman ve makilik alanda, dün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi, 250 personelle karadan, 8 helikopter ve 2 uçakla havadan

müdahale edilmeye başlandı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Muğla'nın Yatağan ilçe sınırını geçti. Ekiplerin yaklaşık 24 saatlerdir yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.