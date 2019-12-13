Haberler » Güncel » Muğla antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber

Muğla antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada

Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kameradaMuğla'da, antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kıran H.T., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

13.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:45
Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada
'da, antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kıran H.T., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. H.T.'nin eczanenin camını kırma anı, ­cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 12 Sokak'ta meydana geldi. İş bulmak için Sakarya'dan Muğla'ya gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.T., eczanenin camına elindeki sopayla vurmaya başladı. Camı kırmaya çalışan H.T.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, H.T.'yi elinde sopayla sokakta yürürken yakaladı. Yapılan incelemede H.T.'nin 3 eczanenin camını kırdığı belirlendi. Gözaltına alınan H.T.'nin bağımlılığı nedeniyle antidepresan ilaç almak için eczanelerinin camlarını kırdığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, H.T.'nin eczane camlarına sopayla vurma anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER Cavit AKGÜNMUĞLA, (DHA)-
Muğla antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada

Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
00:08 FLAŞ - Haber
00:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi - Haber
00:05 Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Sema Ayini - Haber
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 14 Aralık 2019 - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Haber
22:54 Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye "Libya mutabakatı" tepkisi: AB hüküm veremez - Haber
22:46 Fatih'te silahlı kavga! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada - Haber
22:15 Cadde ortasında, en kalabalık saatte kurşun yağdırdı! Vurulan şahıs kurtarılamadı - Haber
14.12.2019 00:09:43