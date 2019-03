Kaynak: İHA

(MUĞLA)Aras'ın seçim ofisi açılışına binlerce kişi akın etti CHP 'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı için binlerce kişi bir araya geldiMUĞLA - CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras 'ın Seçim ofisi açılışı izdihama neden oldu. Binlerce kişi Aras'a destek olmak için Bodrum Marinadaki seçim ofisi açılışına katıldı. Ahmet Aras'ın seçim ofisi açılışı için bir araya gelen binlerce kişi Marina caddesinin her iki tarafını hınca hınç doldurdu. Ahmet Aras'a "En büyük başkan", "Halkın Adamı Ahmet Aras", "İşte Bodrum, işte CHP" tezahüratlarıyla sevgi gösterisinde bulundu. Şelale Şehnaz Sam ve Suat Suna 'nın mini konseriyle başlayan açılışa 7'den 70'e binlerce kişi katıldı.CHP Adayı Ahmet Aras'ın Bodrum merkezdeki seçim ofisi açılışına, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin Burak Erbay ve Suat Özcan 'ın yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve büyükşehir başkan adayı Osman Gürün , İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca , CHP eski genel başkan yardımcısı Umut Oran Bahçeşehir eski Belediye Başkanı Kemal Aydın da katıldı. CHP İlçe Başkanı Halil Karahan'ın halkı selamlamasının ardından kürsüye gelen CHP Adayı Ahmet Aras, karşısındaki coşkulu kalabalığı görünce "Bu teveccühü gördükten sonra benim artık gözüme uyku girmez. Bodrum için her şeyimizi ortaya koyacağız, gerekirse canımızı vereceğiz, sadece Bodrum için çalışacağız. Size söz veriyorum" diye seslendi.Adaylığının tamamen 'mağduriyete' dayalı olduğunu söyleyen Ahmet Aras, "Bodrum'da yaşadığımız bütün sorunların bir mağduru olduğum için, ben de elimi taşın altına koymak ve bu sorunların çözümüne katkı koymak için aday oldum" dedi. "Halkın adamı" tezahüratlarını duyan Aras, "Size söz veriyorum, seçildikten sonra da ben hep aynı Ahmet Aras olarak kalacağım. Göreceksiniz değişmeyeceğim. Sizin yanınızda, sorunun yanında, başı sıkışanın evinde, sokağında, yanı başında olacağım."diye konuştu.Bodrum2da ben beyaz bir sayfa açacapımBodrum'un sorunlarını dile getiren Aras ilçede ben beyaz bir sayfa açacağını ifade ederek "Bodrum'u talandan korumak, yerel değerlerini yaşatmak, çevresine, tarihsel mirasına sahip çıkmak, Bodrum'da huzur ve güvenliğin devamını sağlamak için aday oldum. Bunu çok iyi bir ekiple birlikte ve Bodrum halkıyla birlikte yapacağım. Artık Bodrum'da ben yaptım oldu zihniyeti yok, kapalı kapılar ardında pazarlık yok. Bodrum'u 1 Nisandan sonra şeffaf hesap verebilir kamu denetimine açık bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceğiz. Sizden aldığımız vergilerin hesabını kuruş kuruş vereceğiz. Bodrum'da yapılan tüm hizmetlerin yanında, yanlış ne varsa karşısında olacağız. Biz Bodrum'da değişimin habercisiyiz, bembeyaz bir sayfa açmaya geldik" dedi.Göreve gelir gelmez ilk işinin güçlü yetkilerle donatılmış bir kadın başkan yardımcısını atamak olacağını söyleyen Aras, "Bodrum'u kadın eliyle yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den söz aldığını da söyleyen Aras, "Bodrum'da 5 yıl içinde altyapı sorunu kalmayacak. Bodrum artık çöp yangınlarıyla, sel baskınlarıyla anılmayacak. Bunlar için söz veriyorum size. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün bana bu yetkiyi verdi. 'Seni yetkisiz bırakmam, her zaman yanındayım' dedi. Bu yüzden böyle konuşuyorum" diye konuştu.Daha sonra kürsüye gelen CHP eski genel başkan yardımcısı Umut Oran, " Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu yerel seçimde temiz, ilkeli siyasete prim vermeniz lazım. Fırıldak gibi parti değiştirenleri hem Muğla'da hem Bodrum'da sandığa gömmeniz lazım" diye konuştu.CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Gürün de "Biz hizmeti birlikte üreteceğiz. Bodrum'un biriken sorunlarını ilmik ilmik çözeceğiz. Bodrum'a yakışan bu. Bize güvenin. Eksik yapabiliriz, yetişemeyebiliriz. Ama hallederiz diyerek, herhangi bir şeyin sözünü vermeyiz. Benim böyle bir huyum yok. Hizmet için yola çıktık. Bize yol verirseniz, iyi bir koşucu olup hizmetleri teker teker yapacağız" dedi.Konuşmaların ardından CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ve meclis üyesi adayları vatandaşları selamlayarak, seçim ofisinin açılışını hep birlikte yaptılar. Kurdela kesiminin ardından seçim ofisine akın eden Bodrumlular, Ahmet Aras'la selfie çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.