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Muğla Aysima'ya polisten 'doğum günü' sürprizi

MUĞLA'da, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan 5 yaşındaki Aysima Uysal'a süpriz yaparak, doğum gününü kutladı.

06.05.2020 01:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:25
MUĞLA'da, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan 5 yaşındaki Aysima Uysal'a süpriz yaparak, doğum gününü kutladı.
Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde oturan küçük Aysima'nın ailesi, kızlarına doğum günü sürprizi yapmak için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini aradı. Talep üzerine Uysal ailesinin evine giden polis ekipleri, aldıkları pastayla 5'inci yaşına giren Aysima'ya sürpriz yaptı. Karşısında, ellerinde pastayla duran polis ekiplerini gören küçük Aysima büyük sevinç yaşadı. Mumları polisler ve ailesi ile birlikte üfleyen Aysima, doğum günü şarkısı söylemeyi de ihmal etmedi. Muğla Aysima’ya polisten ’doğum günü’ sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Güncel, Haber

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