Muğla Bakan Kasapoğlu Lider Kadınlara İhtiyacımız Var

Kaynak: DHA

Bakan Kasapoğlu Lider kadınlara ihtiyacımız varGENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. 'Geleceğin Lider Kadınları' projesi hakkında bilgi alan Kasapoğlu, Kadınlar bizim için çok önemli. Hepiniz baş tacımızsınız. Lider kadınlarımıza ihtiyacımız var dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla programı kapsamında ilk olarak Milas ilçesine geldi. Milas Stadyumu'nun açılışını yapan Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerine malzeme dağıttı. Yatağan ilçesine hareket eden Bakan Kasapoğlu, karayolu üzerinde Gençlik Merkezi olarak düşülen alanda incelemeler yaptıktan sonra Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye geldi.Uluslararası Gençlik Merkezi önünde kendisini karşılayan sporcularla tokalaşan Bakan Kasapoğlu, ardından 17-29 yaş aralığındaki genç kadınların yer aldığı 'Geleceğin Lider Kadınları' projesi hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu, Kadınlar bizim için çok önemli. Hepiniz baş tacımızsınız. Lider kadınlarımıza ihtiyacımız var. Bir ihtiyacınız olduğunda ben hep yanınızdayım dedi. Salondaki öğrencilerin halk oyunları kursunu da izleyen Kasapoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlerle Demokrasi Buluşması' adlı etkinliğe katılmak üzere merkezden ayrıldı.