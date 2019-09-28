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Muğla bakan kurum, bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi

Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (2)'YIKIMINI BİTİR.

28.09.2019 16:18
Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (2)
'YIKIMINI BİTİR. YOKSA BİZ GİRMEK ZORUNDA KALMAYALIM'
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekne ile kıyıdan imara aykırı inşaatları inceledi. Yalıkavak Mahallesi'nde yıkımı gerçekleşen 'Eepique İsland' villa projesini denizden inceleyen Bakan Kurum, firma yetkilisiyle telefonda görüştü. Bakan Kurum, firma yetkilisine, Oralarda tedbirinizi alın ve kimse kalmasın. Saat bire yirmi var (12.40). Saat dörde kadar(16.00) yıkımını bitir. Yoksa, biz girmek zorunda kalmayalım. Ben geleceğim, geldiğimiz zaman burası bitmiş olsun. Aheste aheste, oyalana oyalana iş yapıyorlar dedi.
Muğla bakan kurum, bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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