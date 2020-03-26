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MUĞLA Balık avında ölen kişi toprağa verildi

Balık avında ölen kişi toprağa verildiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık avında yaşamını yitiren 3 kişiden 57 yaşındaki Metin Zınk, toprağa verildi.

26.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:33
Balık avında ölen kişi toprağa verildi
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık avında yaşamını yitiren 3 kişiden 57 yaşındaki Metin Zınk, toprağa verildi.
Marmaris Sanayi Sitesi'nde kokoreç dükkanı işleten Metin Zınk, halasının oğlu emekli memur Erdoğan İnce (60) ve bir süt ürünleri şirketinde çalışan arkadaşları Özkan Akıncı (36), 15 Mart Pazar günü saat 08.00'de, Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan, 4.25 metrelik fiber tekneyle balığa çıktı. Grup, gece olmasına rağmen dönmeyince, yakınları kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizden, jandarma ve AFAD ekipleri ise karadan arama- kurtarma çalışması başlattı. Kayıp kişilerin cenazeleri, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 1 hafta sonra bulundu. Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler dün, yakınlarına teslim edildi. Yaşamını yitirenlerden Erdoğan İnce, dün Aydın'ın Çine İlçesi'ndeki Soğukoluk Mahallesi'nde toprağa verildi. Özkan Akıncı'nın cenazesi ise, Muğla 'nın Menteşe ilçesinin kırsal Kuzluk Mahallesi'ndeki camide dün ikindide kılınan namazın ardından toprağa verildi. Son olarak ölenlerden Metin Zınk, bugün Beldibi Mahallesi Altınoluk Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Zınk ailesi, yakınları ve dostları katıldı. MUĞLA Balık avında ölen kişi toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Muğla, Güncel

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MUĞLA Balık avında ölen kişi toprağa verildi

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