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Muğla balon balığının teneke içecek kutusunu yemesi şaşırttı

Balon balığının teneke içecek kutusunu yemesi şaşırttıMuğla'nın Fethiye ilçesinde, balık avına çıkan amatör balıkçıların oltasına, zehirli balon balığı takıldı.

19.10.2019 12:57
Balon balığının teneke içecek kutusunu yemesi şaşırttı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, balık avına çıkan amatör balıkçıların oltasına, zehirli balon balığı takıldı. Balon balığının teknede bulunan teneke içecek kutusunu yemesi ise şaşkınlık yarattı.
Hint Okyanusu kökenli zehirli balon balığı küresel ısınma etkisiyle Ege kıyılarına akın etmeye başladı. Balon balığı Fethiye'de de sıkça görülmeye başlanırken, amatör balıkçılardan Fatih Kurt, tekneye çektikleri balığın balon balığı olduğunu fark etti. Bu balığın teneke bir içecek kutusunu yemeye başladığını görünce şaşkınlığı katlandı. Kurt, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Fatih Kurt, Arkadaşlarıyla birlikte denize açıldık. Ağa bir balık takıldı. Tekneye çektiğimizde balon balığı olduğunu fark ettik. Yanımızda içecek kutusu vardı. Ona hamle yaptığını görünce şok olduk dedi.
Muğla balon balığının teneke içecek kutusunu yemesi şaşırttı

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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