Muğla Batan Teknede 1 Kaçağın Ölümüne 3 Tutuklama

Batan teknede 1 kaçağın ölümüne 3 tutuklama
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde, 1 göçmenin öldüğü kaçak teknesinin batmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik korvetine, geçen pazartesi günü saat 22.15 sıralarında, Muğla
'nın Bodrum ilçesi, Aspat Mevkisi açıklarında seyir halinde olan Panama bayraklı bir ticari gemiden, denizden insan sesleri geldiği yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik korveti tarafından, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir fiber tekne ile düzensiz göçmenler tespit edilip, arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sudaki 4'ü Suriye
, 4'ü Filistin
, 2'si de Mısır
uyruklu toplam 10 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Suriyeli 1 erkeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenlerden durumu ağır olan 2'si Turgutreis
Limanı'na getirilip, tedavileri için hastaneye sevkleri sağlandı. Diğer 8 kaçak göçmen ise Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri; tekne sahibi H.Y., aracılık yaptığı belirlenen A.Z. ve J.H adlı Suriyeliler ile T.S'yi gözaltına aldı. Suriye uyruklu 2 kişinin, kaçak göçmenler ve tekne sahibi arasında iletişim kurduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y, A.Z. ve J.H. tutuklandı, T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla,Bodrum
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:07