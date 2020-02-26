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Muğla bayrak değiştirmeye gelen gençleri gören defineci kaçtı

Bayrak değiştirmeye gelen gençleri gören defineci kaçtıMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Manastır Tepesi'ndeki yıpranan Türk bayrağını değiştirmeye giden bir grup genci fark eden define arayan bir kişi, define aramakta kullanılan toplam 50 bin lira civarındaki cihazlarını bırakıp, panikle kaçtı.

26.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:13
Bayrak değiştirmeye gelen gençleri gören defineci kaçtı
MUĞLA'nın ilçesindeki Manastır Tepesi'ndeki yıpranan Türk bayrağını değiştirmeye giden bir grup genci fark eden define arayan bir kişi, define aramakta kullanılan toplam 50 bin lira civarındaki cihazlarını bırakıp, panikle kaçtı.
Marmaris ilçesinin turistik Mahallesi'nde, bugün sabah saatlerinde kendilerini 'İçmeler Gençliği' olarak adlandıran yaşları 20 ile 35 yaş arasında değişen bir grup genç, 400 metre yükseklikteki Manastır Tepesi'nde bulunan yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için yürüyüşe geçti. Zorlu tırmanış ardından tepeye ulaşan gençler, bir kişinin koşarak kaçtığını fark etti. Şüphelinin kaçtığı kayalık alana gelen gençler, define aramada kullanılan cihazları buldu. Gençler, durumu polise bildirdi. Patika yoldan tepeye ulaşan polis ekipleri, olay yerinde bulunan toplam 50 bin lira civarında değeri olan çeşitli marka ve özelliklere sahip define aramada kullanılan cihazlara el koydu.
Polis, şüphelilerin bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı.
Muğla bayrak değiştirmeye gelen gençleri gören defineci kaçtı

Marmaris, İçmeler, Güncel

Kaynak: DHA


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