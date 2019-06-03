MUĞLA Bayram için komşuya gittiler

Bayram için komşuya gittiler Muğla
'nın Marmaris
ilçesinden Yunanistan
'ın başta Rodos Adası
olmak üzere turistik adalarında bayram tatilini geçirmek isteyenler, bu sabah gümrükte yoğunluk yarattı.
Marmaris Günnücek Mevkisi'ndeki Deniz Gümrük Kapısı'nda bu sabah, komşuda bayram tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Rezervasyonla ya da kapıda biletlerini alanlar, güvenlik ve bagaj kontrolünün ardından pasaport işlemlerini yaptırdı. Yabancı uyruklu turistler ve tatilciler, kontrol noktalarındaki işlemleri kısa sürede bitirilerek limanda bekleyen feribota bindirildi. Rodos'a giden Ahmet Melih ve Tülay Artun çifti, Ramazan Bayramı
tatilini geçirmek için ilk defa Rodos Adası'na gidiyoruz. Birçok arkadaşımız oraya gitmişti. Çok merak ettik. Güzel bir tatil için Yunanistan'da olacağız. Herkesin bayramını kutluyoruz dedi. Ozan Korkut
ise, Eşimle beraber Yunanistan'ın bütün adalarını tatillerde ziyaret ettik. Bugün Rodos Adası'nda olacağız. 4 gün bayram tatili ardından moralli bir şekilde işe döneceğiz dedi.
Kaynak: DHA
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