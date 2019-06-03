MUĞLA Bill Clinton'un burnunu sıkarak tanınan 'Erkan Bebek', tatilini Datça'da geçirdi

Bill Clinton
'un burnunu sıkarak tanınan 'Erkan Bebek
', tatilini Datça
'da geçirdi
Bill Clinton'un burnunu sıkarak tanınan 'Erkan Bebek', tatilini Datça'da geçirdi
Bundan 20 yıl önce gerçekleşen binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı 7.5 büyüklüğündeki Marmara
Depremi'nin ardından Kocaeli
'nin İzmit
ilçesini ziyaret eden dönemin ABD
Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıkmasıyla dünyanın 'Erkan Bebek' olarak tanıdığı Erkan Işık
, 20 yaşında. Bayram talilini Muğla
'nın Datça ilçesinde geçiren Işık, Clinton ile en son 10 yıl önce İstanbul
'da görüştüğünü bu kez Clinton'un onun burnunu sıktığını söyledi.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden sonra İzmit'teki çadır kenti ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın burnunu sıkmasıyla tanınan Hacı- Şennur Işık çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü Erkan Işık, Ramazan Bayramı
tatili için Muğla'nın Datça ilçesine geldi. Delikanlı olan Işık, 20 yıllık hayat hikayesini, gelecekten beklentilerini ve hayallerini DHA
'ya anlattı. İzmit'te restoran işleten ailesinin yanında çalıştığını belirten Işık, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın burnunu sıktıktan sonra yaşamında nelerin değiştiğinden söz etti. Işık, Yaklaşık 8 yıllık bir kolej hayatım oldu. Bazı ünlülerle, sanatçılarla ve siyasi liderlerle tanışma fırsatı buldum. Tanınır olunca, insanlarla samimi olmaya başladım. Arkadaşlarım, dostlarım, okuldaki öğretmenlerim, hiç tanımadığım öğrenciler, mahallede esnaf ile samimiyet kurdum. Hayatım bu yönüyle değişti diye konuştu.
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'tan çok büyük destek gördüğünü belirten Işık, lisede bilgisayar ve bilişim teknolojileri eğitim aldığını ancak üniversitede bölüm değiştirmeyi planladığını vurguladı. Işık, sağlık alanında eğitim almak isteğini söyledi. Bill Clinton ile ilişkilerinin uzun yıllar devam ettiğini vurgulayan Işık, Kendisi 2009 yılında, özel bir firmanın açılış töreni için İstanbul'a geldiğinde beni de oraya davet etmişti. Orada da burnunu sıktım. Hatta orada ilk önce o benim burnumu sıktı. Orada güzel sohbet ettik. Beni ABD'ye de davet etti dedi. Datça'ya tanıdıklarının daveti üzerine geldiğini söyleyen Işık, Datça'ya ilk kez geldim. Çok güzel bir yer, havası mükemmel. Tatil amaçlı buradayım ve bir hafta kadar burada kalacağım. Daha sonra İzmit'teki dükkanımızda çalışmaya ve üniversite sınavına hazırlanmaya devam edeceğim diye konuştu.
Kaynak: DHA
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