Muğla Bindikleri Jet-ski Arıza Yapan Kaçak Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı

Bindikleri jet-ski arıza yapan kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
MUĞLA 'nın Bodrum
ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın İstanköy
(Kos
) Adası'na gitmek için bindikleri jet-ski arıza yapan Filistin
uyruklu 3 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bugün saat 15.20'de 'Alo 158 Sahil Güvenlik' ihbar hattını arayan bazı teknelerdekiler, Bodrum açıklarındaki Kargı
Adası yakınlarında, bindikleri jet-ski'nin arıza yapması nedeniyle mahsur kalan kaçak göçmenler olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, üzerlerinde can yelekleri de bulunan Filistin uyruklu 3 kaçak göçmeni, zodyak botla alarak kurtardı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler Turgutreis
Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirildi. Kaçak göçmenlerin kullandığı arıza yapan jet-ski de yedeklenerek kıyıya çekildi. kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla
İl Göç İdaresi Müdürüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.
Bodrum
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Kaynak: DHA