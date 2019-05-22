22.05.2019 20:16
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Muğla Bindikleri Jet-ski Arıza Yapan Kaçak Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı

Bindikleri jet-ski arıza yapan kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardıMUĞLA 'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmek için bindikleri jet-ski arıza yapan Filistin uyruklu 3 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bindikleri jet-ski arıza yapan kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

MUĞLA 'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmek için bindikleri jet-ski arıza yapan Filistin uyruklu 3 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bugün saat 15.20'de 'Alo 158 Sahil Güvenlik' ihbar hattını arayan bazı teknelerdekiler, Bodrum açıklarındaki Kargı Adası yakınlarında, bindikleri jet-ski'nin arıza yapması nedeniyle mahsur kalan kaçak göçmenler olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, üzerlerinde can yelekleri de bulunan Filistin uyruklu 3 kaçak göçmeni, zodyak botla alarak kurtardı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler Turgutreis Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirildi. Kaçak göçmenlerin kullandığı arıza yapan jet-ski de yedeklenerek kıyıya çekildi. kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi. Muğla Bindikleri Jet-ski Arıza Yapan Kaçak Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı Bodrum, Muğla, Yunanistan, Güncel
Kaynak: DHA