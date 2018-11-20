Muğla Bodrum Açıklarında Kaçak Teknesi Battı 1 Ölü, 10 Kişi Kurtarıldı

20 Kasım 2018 Salı 18:01



20 Kasım 2018 Salı 18:01

Bodrum açıklarında kaçak teknesi battı 1 ölü, 10 kişi kurtarıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında parçalanarak batan bir fiber teknedeki 10 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırken, Suriye uyruklu Talal Muhammed'in (42) cesedine ulaşıldı.Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Korveti'ne dün (Pazartesi) saat 22.15 sıralarında, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Aspat Mevkisi açıklarında seyir halinde olan Panama bayraklı bir ticari gemiden, denizden insan sesleri geldiği yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Korveti tarafından, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir fiber tekne ile düzensiz göçmenler tespit edilip, arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Sudaki 4'ü Suriye, 4'ü Filistin, 2'si de Mısır uyruklu toplam 10 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Suriyeli 1 erkek göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.Kurtarılan göçmenlerden durumu ağır olan 2'si Turgutreis Limanı'na getirilip, tedavileri için hastaneye sevki sağlandı. Diğer 8 kaçak göçmen ise Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.Yaşamını yitiren kaçak göçmenin 42 yaşındaki Talal Muhammed olduğu belirlendi. Muhammed, sağ kurtulan kaçak göçmenlerden biri tarafından da Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'nda teşhis edildi. Muhammed'in üzerinden çıkan özel eşyaları, polis tarafından bulgu torbasına konulurken, cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Öte yandan sağ kurtarılan göçmenlerin Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleriin ardından Muğla İ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi.