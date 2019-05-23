Muğla Bodrum Belediyesi Tabelasına 'T.c.' İbaresi Eklendi

Kaynak: DHA

Bodrum Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Belediye hizmet binası girişine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi konuldu.Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın, Bodrum Belediyesi hizmet binası girişine, 'T.C.' ibaresi konulması talimatı üzerine belediye görevlileri harekete geçti. Gerekli ölçümleri yaparak hazırlanan T.C. tabelası, bugün yerleştirdi. Böylece belediyenin girişindeki tabela, 'T.C. Bodrum Belediyesi' olarak değişti. Başkan Aras, Bu belediye halkın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesidir dedi.