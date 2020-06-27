MUĞLA Bodrum'da 1 hektarlık alan yandı

Bodrum'da 1 hektarlık alan yandıMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerini çalışmasıyla söndürüldü.

27.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:50
Bodrum'da 1 hektarlık alan yandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerini çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
İslamhaneleri Mahallesi'nde işyerlerinin bulunduğu bölgeye yakın alanda, otluk ve makilik böglede, bugün saat 11.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışması başlattı. Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneğinde destek verdiği yangın, orman ve itfaiye kiplerince yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Çıkan yangında 1 hektar zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. MUĞLA Bodrum’da 1 hektarlık alan yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Bodrum, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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