Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MUĞLA Bodrum'da dezenfekte seferberliği

Bodrum'da dezenfekte seferberliği BODRUM Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda gece gündüz demeden dezenfekte işlemi yapıyor.

26.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:59
Bodrum 'da dezenfekte seferberliği BODRUM Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda gece gündüz demeden dezenfekte işlemi yapıyor.
Bodrum Belediyesi'nin koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı başlattığı Acil Eylem Planı kapsamında, ilçe genelindeki banka şubeleri, ATM'ler, nöbetçi Noterler, PTT ve Aydem şubeleri günlük olarak dezenfekte ediliyor. Temasın yüksek olduğu yerlerde, virüs yayılma riskini en düşük seviyeye çekmeye çalışan ekipler, nöbetçi eczanelerdeki mesaisini akşam saatlerinde sürdürürken, gündüz ise sanayi siteleri, noterler, ATM'ler, ankesörlü telefonlar, semt pazarlarında dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Ekipler ayrıca, sokak hayvanlarının barındığı ve gönüllülerin sık sık mama ve diğer malzemeleri bırakmak için ziyaret ettiği Torba ve Turgutreis'teki barınaklar, çiftlikler ve veteriner kliniklerini dezenfekte ediyor. Öte yandan Bodrum Belediye Zabıta ekipleri, zor durumda kalan ve dışarı çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
MUĞLA Bodrum’da dezenfekte seferberliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Banka, ATM, Güncel

Haberin Videosu :

MUĞLA Bodrum'da dezenfekte seferberliği

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››MUĞLA Bodrum'da dezenfekte seferberliği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı
Diğer liderlerin aksine net konuştu: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Diğer liderlerin aksine net konuştu: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:44: Erbaa Belediyesi el dezenfekte istasyonları oluşturdu - Haber 17:44: Kadıköy'de, evinden çıkamayan vatandaşlara sıcak yemek dağıtıldı - Haber 17:43: Hastanelerin maske ihtiyacını ev hanımları karşılıyor - Haber 17:43: Bu besinler, bağışıklığı güçlendiriyor! - Haber 17:42: Bozcaada'da 180 hanenin pazar ihtiyacı karşılandı - Haber 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber