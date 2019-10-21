Haberler » Güncel » Muğla 'bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla temizlik seferberliği

Muğla 'bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla temizlik seferberliği

'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlik seferberliğiMuğla'nın Bodrum ilçesinde, seferberlik başlatarak mahalleleri gezen belediye temizlik birimleri, 1 günde 85 ton atık topladı.

21.10.2019 12:21
' Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlik seferberliği
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, seferberlik başlatarak mahalleleri gezen belediye temizlik birimleri, 1 günde 85 ton atık topladı.
Bodrum Belediyesi'nin 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yer alan temizlik işleri birimi ekipleri, bahçe ve evsel atıkların toplanması amacıyla Bodrum'un tüm mahallelerini dolaşmaya başladı. Bu kapsamda Ortakent Mahallesi'ne gelen ekipler; 1 iş makinesi, 2 kamyon, 2 kamyonet ve 25 personelden oluşan temizlik timiyle çalışma yaptı. Çöp konteynerleri dışına, kaldırımlara, yol üzerlerindeki duvar diplerine bırakılan bahçe atıkları, eski ev eşyaları, çuvallar dolusu inşaat molozu, karton ve plastiklerden oluşan ve görüntü kirliliğine yol açan çöpler toplandı. Yapılan temizlik çalışmasında 85 ton çöp toplandı.
Sonbaharın gelmesiyle birlikte artan bahçe atıklarının ve eski ev eşyalarının çevre kirliliği yarattığını belirten ekipler, vatandaşların Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne haber vermeleri durumunda bu atıkların ücretsiz alınacağını vurguladı. Bodrum'un her mahallesi için çöp toplama günlerinin belirlendiğini hatırlatan ekipler, bahçe atıkları için yapılan mıntıka temizliğinin de düzenli olarak her mahallede devam edeceğini bildirdi.
Muğla 'bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla temizlik seferberliği

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:18 Yeni AB Komisyonu göreve gecikmeli başlayacak
13:18 Antalya matso, manavgat tahini ve karpuzu için coğrafi işaret başvurusu yapacak
13:18 Bursa cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptı
13:18 Bolu kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi adliyede
13:18 Şanlıurfa terörden arındırılan resulayn'a smo takviyesi
13:18 Suriye'yi terk eden abd askerleri böyle hazırlık yaptı
13:12 Denizli Büyükşehir Belediyesinden dev alt yapı yatırımı
21.10.2019 13:18:41