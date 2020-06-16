MUĞLA Bodrum'da doğaya moloz bırakılmasına tepki

Bodrum'da doğaya moloz bırakılmasına tepkiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde doğaya bırakılan molozlar, vatandaşın tepkisini çekti.

16.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:18
Bodrum'da doğaya moloz bırakılmasına tepki
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde doğaya bırakılan molozlar, vatandaşın tepkisini çekti.
Arkeolojik SİT alanı Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce moloz ve hafriyat atıkları bırakıldı. Doğaya bırakılan atıklar, görenlerin eleştirisini topladı. Moloz, mobilya, çuval, tuğla, ahşap ev eşyaları ve benzeri inşaat atıklarla doğanın kirletilmesi vatandaşın tepkisini çekti. Tepkili vatandaşlardan evli ve 2 çocuk babası çevre gönüllüsü 44 yaşındaki Nisani Çavuş, "Bodrum'dan başka Bodrum yok. Buralar bizim. Buraların kıymetini bilmek lazım. Çevre bizim için çok önemli. Doğaya verdiğimiz zarar, bize olumsuz döner. Ben burada çalışıyorum. Burada bir çok ünlü ismin villası var. Bir çok yabancı isim burada yaşıyor. Maalesef sorumsuz bazı kişiler, doğayı katlediyor. Daha önce de birkaç kez bu alana moloz döküldü. Muhtarımız Ali Çınat sayesinde kaldırıldı. Ama yine dökmüşler. Her döküldüğünde kaldırıyorlar yine döküyorlar. Buna artık bir çözüm bulunması lazım. Her şeyi devletten, belediyeden beklememiz lazım" dedi. MUĞLA Bodrum’da doğaya moloz bırakılmasına tepki

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Güncel, Haber

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