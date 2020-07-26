MUĞLA Bodrum’da Ebru Gündeş fırtınası

Bodrum'da Ebru Gündeş fırtınası

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki gün üst üste sahne alan şarkıcı Ebru Gündeş, repertuvarı ve sahne şovlarıyla hayranlarını coşturdu.

Gündoğan Mahallesi'ndeki ünlü bir restoranda iki gün üst üste sahne alan Ebru Gündeş, hayranları ile buluştu. Sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan alanda, iki gecede yaklaşık 1200 kişinin izlediği Ebru Gündeş, eski ve son albümündeki sevilen parçalarını seslendirerek ve sahne performansıyla dikkati çekti. 2 saat sahnede kalan Gündeş'in seslendirdiği şarkılara hayranları bulundukları yerden eşlik etti.