Muğla Bodrum'da Gün Batımı Hayran Bıraktı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde gün batımı anlarında yaşanan renk cümbüşü büyüledi.
Bodrum'da dün yaşanan sel felaketinin ardından bugün hayat normale dönerken, gün batımı anlarında oluşan renk cümbüşü izleyenleri büyüledi.
Yağmur bulutlarının arkasından batan Güneş seyri hoş bir görüntü oluştururken, ilçenin manzarasıyla ünlü tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Değirmenler mevkiine gelen vatandaşlarda bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirirken, yağan yağmur sonrası oluşan su birikintileri de manzaraya farklı bir güzellik kattı.
Muğla,Bodrum