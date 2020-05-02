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MUĞLA Bodrum'da güvenlik güçlerinden sıkı önlemler

Bodrum'da güvenlik güçlerinden sıkı önlemlerMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki güvenlik güçleri, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini arttırdı.

02.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:25
Bodrum'da güvenlik güçlerinden sıkı önlemler
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki güvenlik güçleri, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini arttırdı.
Turizm cenneti Bodrum'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, güvenlik güçleri denetimleri sıklaştırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulan Bodrum'da, polis ve jandarma ekipleri kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmadı. Turgutreis Mahallesi'nde jandarma ekipleri anonslarla halka kısıtlamayı hatırlattı. Polis ekipleri ise ana arter ve caddeleri kontrol etti. Sahil Güvenlik ekipleri de kıyı şeridinde devriye görevi yürütüp kontrollerini sağladı. Güvenlik güçlerinin denetimleri, havadan da görüntülendi. MUĞLA Bodrum’da güvenlik güçlerinden sıkı önlemler

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Bodrum, Polis, Güncel, Haber

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