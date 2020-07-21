MUĞLA Bodrum’da İdil Biret rüzgarı

Bodrum'da İdil Biret rüzgarı

DÜNYACA Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir konser verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile Bodrum Antik Tiyatro'da '2. Muğla İdil Biret Müzik Festivali'nin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

Teması Beethoven'ın 250'inci doğum yıl dönümü olan etkinlikte, piyanist İdil Biret ve Kemal Cem Yılmaz, Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Biret, konserde Beethoven'ın 1'inci ve 5'inci piyano konçertosunu seslendirdi.

Konsere izlemeye gelenler maske takarken, tek tek ateşleri ölçülerek içeri alındı.

Konseri CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da yer aldı.

Festivalde 23 Temmuz'da İdil Biret, Can Okan ve Buğra Yüksel sahne alacak. Beethoven'ın 2, 3 ve 4'üncü piyano konçertosunu seslendirilecek.