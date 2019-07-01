MUĞLA Bodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandı

'dakutlandı'nın Bodrum ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.Bodrum'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Bodrum Kaymakamı, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sadık Özilhan, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, gaziler ve vatandaşlar törene katıldı. Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla tören başladı. Diğer çelenklerin sunulmasının ardından tören, limanda bulunan teknelerin sirenleri eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu yaptı. Kaymakam Bekir Yılmaz da konuşmasında günün önemine değindi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri,TCSG 101 No'lu botla Kumbahçe açıklarına gitti. Kaymakam Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Aras, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Ercan ve Bodrum Liman Başkanı Okçu, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Denize çelenk sunma töreni sırasında sürat teknesinin çektiği ve üzerinde ay yıldız bulunan paraşüt havalandı. TCSG 101 Nolu botun etrafında ise botlar ve römorkörler Türk bayrakları açtı. Vatandaşlar da kendileri için denize açılan Aslıhan 5 teknesinden töreni takip etti.