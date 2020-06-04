MUĞLA Bodrum'da lastik bot faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Bodrum'da lastik bot faciası: 1 ölü, 1 yaralıBODRUM'da, bindikleri lastik botun kontrolden çıkıp devrilmesi üzerine suya düşen iki arkadaştan Emir Balkaya (20) yaşamını yitirdi, Ali Murat Şişman (20) ise yaralandı.

04.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:25
Bodrum'da lastik bot faciası: 1 ölü, 1 yaralı
BODRUM'da, bindikleri lastik botun kontrolden çıkıp devrilmesi üzerine suya düşen iki arkadaştan Emir Balkaya (20) yaşamını yitirdi, Ali Murat Şişman (20) ise yaralandı. Yüzerek karaya çıkan Şişman, hastaneye kaldırıldı. Balkaya'nın üzerinden lastik botun geçmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yalıkavak Mahallesi açıklarında demirli 'Summer Tale' isimli yatın tente işlerini yapan Emir Balkaya ile Ali Murat Şişman, kumanya almak için bu sabah saatlerinde lastik botla karaya çıktı. Saat 10.00 sıralarında yata dönmek için iki arkadaş bota bindi. Bir anda kontrolden çıkarak devrilen botta iki arkadaş dengesini kaybederek denize düştü. Sürüklenen bot, Balkaya'nın üzerinden geçti. Emir Balkaya yaşamını yitirirken, yaralanan Ali Murat Şişman, ise yüzerek karaya ulaşıp, sudan çıktı. Bitkin haldeki Şişman'ı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ali Murat Şişman olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan çalışmayla Emir Balkaya'nın cesedi, sudan çıkartılıp, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. MUĞLA Bodrum’da lastik bot faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Murat Şişman, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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