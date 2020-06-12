MUĞLA Bodrum'da, makilik alanda yangın

Bodrum'da, makilik alanda yangınMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

12.06.2020 19:48 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:18
Bodrum'da, makilik alanda yangın
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, paniğe sebep oldu.
Bodrum'un eğlence mekanlarıyla ünlü Gümbet Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların kuru olması sebebiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlit çalışma sonrasında alevleri söndürdü. Ölen ya da yaralanının olmadığı yangın, çevrede paniğe sebep oldu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. MUĞLA Bodrum’da, makilik alanda yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Bodrum, Güncel, Haber

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