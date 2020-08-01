MUĞLA Bodrum’da makilik alanda yangın

Bodrum'da makilik alanda yangın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik ve otluk alanda çıkan rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Karabağ Mahallesi Bayraklı Tepe mevkiindeki otluk ve makilik alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürme çalışmalarına AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi. Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle müdahale etmede zaman zaman zorluk yaşadı. Alevler Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar, İslamhaneleri mahallelerinden görüldü. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.