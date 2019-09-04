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Muğla-bodrum'da marangozhanede yangın

Bodrum'da marangozhanede yangınMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir marangozhane, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

04.09.2019 19:39
Bodrum'da marangozhanede yangın
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir marangozhane, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Yakaköy Mahallesi'nde mobilya üretimi yapılan marangozhanede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, tüm işletmeyi sardı. Yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşletmeye gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ev ve işyerlerine sıçramadan söndürdü. Marangozhane, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Muğla-bodrum'da marangozhanede yangın

İtfaiye, Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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