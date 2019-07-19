Haberler» Güncel» Haber

MUĞLA BODRUM'DA MEZARLIKTA ZEHİRLENEN 2 KÖPEKTEN 1'İ TELEF OLDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Türbe Mezarlığı'nda birer gün arayla zehirlenmiş olarak bulunup, veterinere götürülen 2 köpekten 1'i telef oldu.

19.07.2019 18:35
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Türbe Mezarlığı'nda birer gün arayla zehirlenmiş olarak bulunup, veterinere götürülen 2 köpekten 1'i telef oldu. Diğer köpeğin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Cevat Şakir Mahallesi'ndeki Türbe Mezarlığı'nda, dün (perşembe) öğle saatlerinde, vatandaşlar tarafından acı içinde kıvranan ve ağzından köpükler gelen bir sokak köpeği bulundu. Bir veterinere götürülen köpeğin zehirlendiği belirlenip, tedaviye alındı. Bugün aynı mezarlıkta benzer şekilde bir sokak köpeği daha bulunarak, aynı şekilde veterinere götürüldü. Ancak tedaviye alınan bu köpek veterinerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, telef oldu.
Hayvanseverler ve mahalle sakinleri, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tesit edilip, hakettikleri cezayı almalarının sağlanması için mezarlığın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini, polis ekipleri ve belediye yetkilileri tarafından konuyla ilgili ciddi bir araştırma başlatılmasını istedi. MUĞLA BODRUM'DA MEZARLIKTA ZEHİRLENEN 2 KÖPEKTEN 1'İ TELEF OLDU
Kaynak: DHA
Bodrum, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:21   Yayladere'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Projesi
19:20   Öğretmen anne, kaybolan oğlu bulununca sevinç gözyaşı döktü/ Ek Fotoğraf
19:20   "Devlet olarak vatandaşın yanındayız"
19:19   Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Tuğba öldü
19:15   Kayalıklardan denize düşen kızı vatandaşlar kurtardı
19:13   İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı (2)
19:13   Ardiyeyi sahte sahte içki imalathanesine çevirmiş