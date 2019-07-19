MUĞLA BODRUM'DA MEZARLIKTA ZEHİRLENEN 2 KÖPEKTEN 1'İ TELEF OLDU

MUĞLA'nın Bodrum
ilçesindeki Türbe Mezarlığı'nda birer gün arayla zehirlenmiş olarak bulunup, veterinere götürülen 2 köpekten 1'i telef oldu. Diğer köpeğin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Cevat Şakir Mahallesi'ndeki Türbe Mezarlığı'nda, dün (perşembe) öğle saatlerinde, vatandaşlar tarafından acı içinde kıvranan ve ağzından köpükler gelen bir sokak köpeği bulundu. Bir veterinere götürülen köpeğin zehirlendiği belirlenip, tedaviye alındı. Bugün aynı mezarlıkta benzer şekilde bir sokak köpeği daha bulunarak, aynı şekilde veterinere götürüldü. Ancak tedaviye alınan bu köpek veterinerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, telef oldu.
Hayvanseverler ve mahalle sakinleri, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tesit edilip, hakettikleri cezayı almalarının sağlanması için mezarlığın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini, polis ekipleri ve belediye yetkilileri tarafından konuyla ilgili ciddi bir araştırma başlatılmasını istedi.